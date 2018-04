Aferpi:Mise, con Jindal messe basi piano

ROMA, 6 APR - I primi contenuti del futuro piano industriale per il rilancio delle acciaierie di Piombino sono stati richiamati oggi nel corso dell'incontro convocato al Ministero dello sviluppo economico e al quale hanno partecipato il ministro Carlo Calenda, i rappresentanti della società Jsw Steel ldt che fa capo all'industriale dell'acciaio indiano Sajjan Jindal, i ministeri dell'Ambiente e del Lavoro, la Regione Toscana, il Comune di Piombino, l'Agenzia del demanio, l'Autorità portuale di Piombino ed Invitalia. La prossima settimana sono stati messi in calendario incontri specifici con tutte le amministrazioni interessate, con l'obiettivo di arrivare entro una decina di giorni ad un incontro collegiale, aperto anche alle organizzazioni sindacali, per la presentazione dei lineamenti di un vero e proprio piano industriale.