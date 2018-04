Borsa: Milano in calo, volano Tim ed Mps

MILANO, 6 APR - La Borsa di Milano (-0,17%) chiude in calo ma resta la migliore in Europa. I listini del Vecchio continente hanno risentito dell'andamento negativo di Wall Street per i timori di una guerra commerciale dopo che il presidente degli Stati Uniti sta valutando nuovi dazi per la Cina. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 128 punti base con il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro che si attesta all'1,77%. L'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,2272 a New York. A Piazza Affari vola Tim (+6,9%), dopo la decisione della Cdp di entrare nel capitale con una quota fino al 5%. Molto forti gli scambi con 369 milioni di pezzi passati di mani, pari all'1,7% del capitale. Corre Mps (+5,5%), dopo il road show a Londra ed Ubi che esclude la possibilità di rivalutare il dossier. In ordine sparso le banche con Creval (+4,3%), Carige (+1,2%), Ubi (+0,9%). Male Fineco (-3,3%), Bper (-1,4%) e Banco Bpm (-1,2%). In fondo al listino Prysmian (-4,4%) e Cnh (-3,4%), Male anche Fca (-0,9%) e Ferrari (-0,6%).