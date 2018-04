Borsa:Europa chiude in calo,effetto dazi

MILANO, 6 APR - Le Borse europee chiudono in terreno negativo, in scia con il calo di Wall Street. Gli investitori temono le ripercussioni di una guerra commerciale dopo che il presidente degli Usa Donaldo Trump sta considerando l'ipotesi di nuovi dazi per la Cina. I rendimenti dei titoli di stato dei Paesi del Vecchio continente sono in calo con il Btp all'1,77% e lo spread con il Bund che chiude a 128 punti base. L'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,2272 a New York. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,35%. Francoforte (-0,52%) con il Dax a 12.241 punti, Parigi (-0,35%) ed il Cac-40 a 5.258 punti e Londra (-0,22%) ed il Ftse-100 a 7-183 punti.