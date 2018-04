Seatec chiusura con grandi numeri

MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 7 APR - Si è chiusa con successo l'edizione 2018 di Seatec-Compotec, a Carrarafiere, padiglione fieristico di Marina di Carrara con oltre 3.000 prodotti esposti in fiera, 400 marchi di cui 175 esteri da 22 paesi del mondo e, in aggiunta alla visitazione del salone, 164 espositori che hanno aderito al programma di incontri B2B organizzati con il partner Uplink, per incontrare 70 buyer stranieri estremamente qualificati, per un totale di 1.974 meeting. Seatec-Compotec ha istituito il nuovo premio 'L'imprenditore dell'anno' quale riconoscimento agli imprenditori nautici che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell'economia del settore. Sono stati anche designati i vincitori dei premi agli espositori 'Qualitec Technology' e 'Qualitec Design' e i premi ADI 'Innovative Design Technology Awards' e Composite Innovation Award, primo riconoscimento all'eccellenza dello sviluppo tecnologico dei materiali compositi.