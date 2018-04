Codacons, bollette luce +15% in 10 anni

ROMA, 8 APR - Negli ultimi 10 anni le tariffe energetiche sono fortemente cresciute in Italia, a causa di un "abnorme aumento della tassazione sulle bollette a carico delle famiglie". Lo afferma il Codacons, diffondendo uno studio da cui emerge che nel 2008 una famiglia tipo spendeva per l'elettricità 464 euro all'anno, mentre oggi la spesa media è pari a 533,73 euro, ossia +69,7 euro su base annua, con un incremento in 10 anni del +15%; la bolletta media del gas passa invece da 1.012,2 euro del 2008 ai 1.042 euro di oggi, con un aggravio di spesa di circa +30 euro su base annua. "Ma ad impressionare è l'abnorme crescita della tassazione sulle bollette degli italiani", evidenzia il Codacons: nel 2008 imposte e oneri di sistema pesavano per il 22,1% su ogni singola bolletta elettrica; oggi le stesse voci incidono per il 35,78%. Per il gas la crescita della pressione fiscale è stata più contenuta, ma resta a livelli elevatissimi: dal 37,7% del 2008 al 42,5% di oggi.