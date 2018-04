Deutsche Bank: verso nomina Sewing a.d.

ROMA, 8 APR - Il consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank si avvia a nominare Christian Sewing come nuovo amministratore delegato dell'istituto al posto di John Cyran. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando fonti vicine al dossier. Una decisione finale non è ancora stata presa dal momento che il consiglio di sorveglianza si riunirà in serata, precisa la stessa fonte. La banca si prepara al terzo cambio al vertice in sei anni, sulla spinta delle pressioni degli investitori per un miglioramento della redditività e per invertire il calo azionario. Anche diversi quotidiani tedeschi indicano il nome di Sewing, che è vice ceo insieme a Marcus Schenck, lavora in Deutsche Bank dal 1989 e dal 2015 è membro del consiglio di amministrazione e capo della divisione privata e commerciale. La banca tedesca sta anche considerando, sempre secondo fonti citate da Bloomberg, di nominare Garth Ritchie alla guida della divisione di investment banking.