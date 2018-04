Deutsche Bank. Sewing nuovo a.d.

ROMA, 9 APR - ANSA) - ROMA, 8 APR - Christian Sewing è stato nominato dal Consiglio di sorveglianza di Deutsche Bank nuovo amministratore delegato. Sostituisce John Cryan che lascerà l'istituto a fine mese. Si tratta del terzo cambio al vertice in sei anni per la maggiore banca tedesca, che ha chiuso il 2017 in rosso per il terzo anno consecutivo. Inoltre il Consiglio ha nominato come nuovi presidenti del Consiglio di gestione Garth Ritchie e Karl Von Rorh . " Negli oltre 25 anni di esperienza in Deutsche Bank Sewing ha dimostrato di essere un capo forte e disciplinato", ha detto Paul Achleitner, presidente del Consiglio di sorveglianza."Siamo convinto che lui e la sua squadra sapranno condurre con successo la Deutsche Bank in una nuova era". La riunione del consiglio di sorveglianza per decidere il nuovo a.d. arriva dopo due settimane di voci sul fatto che l'istituto fosse alla ricerca di un sostituto di Cryan.