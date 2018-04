Embraco, tre interessati a fabbrica Riva

ROMA, 9 APR - Per lo stabilimento Embraco di Riva di Chieri ci sono "tre aziende interessate: una israeliana con fondi cinesi, una italiana e, la novità di oggi, una multinazionale giapponese che ha già degli stabilimenti in Italia". Lo hanno riferito i sindacati al termine del tavolo al Mise, aggiungendo che il prossimo incontro è in programma per il 23 aprile "e poi ci rivedremo ogni dieci giorni". Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, "ci ha confermato che lo strumento del fondo contro le delocalizzazioni è stato deliberato: deve essere solo registrato e alla fine di questo mese può essere operativo", hanno riferito i sindacati. "Questo paracadute - hanno proseguito - potrà essere aperto nel caso in cui l'opera di reindustrializzazione non si fosse completata entro il 31 dicembre. Sicuramente è una novità perché sarebbe la prima volta in cui Invitalia potrà gestire e partecipare direttamente alla reindustrializzazione".