Lufthansa: cancella domani 800 voli

ROMA, 9 APR - Lufthansa cancella domani 800 dei 1.600 voli programmati, tra cui 58 a lungo raggio, a causa dello sciopero indetto dal sindacato Verdi negli aeroporti di Francoforte, Monaco, Colonia e Brema. Lo si legge in una nota della compagnia tedesca, in cui si precisa che le cancellazioni riguarderanno circa 90.000 passeggeri. La ripresa dei voli di linea è prevista per mercoledì 11 aprile. La compagnia afferma di non riuscire a comprendere la minaccia di uno sciopero così massiccio da parte di Verdi: "E' assolutamente inaccettabile che il sindacato imponga questo conflitto a passeggeri non coinvolti. Lufthansa non fa parte di questo scontro di contrattazioni collettive, ma purtroppo i nostri clienti e la nostra azienda sono colpiti dalle conseguenze di tutto questo", afferma Bettina Volkens, membro della Direzione Risorse Umane e Affari Legali di Lufthansa. La natura e la portata dello sciopero così diffuso e di una giornata intera, secondo la compagnia, sono inadeguate e irragionevoli in questo momento.