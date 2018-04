Draghi,ripresa va, su Qe serve pazienza

ROMA, 9 APR - "Ci aspettiamo che il ritmo dell'espansione economica rimanga forte nel 2018", tuttavia anche se restiamo fiduciosi in una convergenza dell'inflazione verso l'obiettivo di medio termine, ci sono ancora incertezze a proposito del livello di inattività nell'economia". Lo scrive il presidente della Bce, Mario Draghi, nell'introduzione al rapporto annuale 2017. "Una politica monetaria paziente, persistente e prudente rimane dunque necessaria per assicurarci che l'inflazione torni al nostro obiettivo". Nel 2017 la Bce ha realizzato un utile netto di 1,275 miliardi di euro, in rialzo dagli 1,193 miliardi dell'anno precedente. Al presidente Mario Draghi la Bce ha corrisposto nel 2017 una retribuzione base di 396.900 euro, in lieve rialzo dai 389.760 del 2016.