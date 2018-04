Borsa Milano chiude fra top in Europa

MILANO, 9 APR - Piazza Affari ha chiuso la prima seduta della settimana segnando una delle migliori performance fra i listini del Vecchio Continente, tutti positivi in scia a Wall Street, nonostante le tensioni fra Usa e Cina sui dazi e fra Usa e Russia sulle sanzioni (sulla Borsa di Mosca l'indice Moex ha perso l'8,3%). Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,54% a 23.053 punti, trainato da Italgas (+1,7%), Atlantia (+1,5%), Banco Bpm (+1,5% nella prima seduta dopo il via libera dell'assemblea ai conti 2017) e Bper (+1,5%). Gli occhi sono comunque puntati su Tim, che è salita dello 0,12% a 0,8542 euro nel giorno del cda e dopo che Elliott ha dettagliato i suoi programmi. Positiva Generali (+0,8%) con la holding dei Benetton, Edizione, che è salita al 3%. Giù Saipem (-1,8%) dopo gli appunti di Consob. Fuori dal listino principale male Mps (-3,4% ancora abbondantemente sotto i 3 euro). In rosso anche Buzzi (-2,3%) e Prysmian (-2,27%).