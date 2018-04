Borsa: Asia in rialzo, guarda a Cina

MILANO, 10 APR - Chiudono in rialzo i listini delle Borse in Asia, anche Tokyo (+0,5%) dopo una partenza debole inverte rotta dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato misure nel 2017 che avrebbero portato gli investitori stranieri ad aumentare le quote nei settori finanziari, come banche e assicurazioni. "Il discorso di Xi invia un segnale positivo al mercato sostenendo la globalizzazione e l'apertura del mercato cinese" commenta un gestore. "Gli investitori erano molto preoccupati per le controversie commerciali, mentre il suo discorso calma molto i nervi" aggiunge. Restano però le tensioni geopolitiche tra Russia e Usa a portare incertezza. L'indice Shanghai sale dell'1,05% e quello di Seul ha guadagnato lo 0,2 per cento.