Borsa: Milano incerta su direzione

MILANO, 10 APR - L'indice del listino principale della Borsa di Milano resta in equilibrio tra tensioni opposte (Ftse Mib +0,02%). Tim (+2,3%) guida i rialzi, insieme a Saipem (+1,2%), seguita da Moncler (+0,9%) e Pirelli (+0,8%). Segno opposto per Ferragamo che cede l'1,13%, Banco Bpm che lascia lo 0,8% come Ubi e Snam.