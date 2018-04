roduzione febbraio -0,5% mese,+2,5% anno

ROMA, 10 APR - A febbraio 2018, la produzione industriale cala dello 0,5% rispetto a gennaio e aumenta del 2,5% (dati corretti per effetto calendario) su febbraio 2017. Lo rileva l'Istat spiegando che nelle media del trimestre dicembre 2017-febbraio 2018 la produzione è salita dell'1,4% rispetto al trimestre precedente, mentre in quelle dei primi due mesi del 2018 è aumentata del 3,4% su gennaio-febbraio 2017. Significativa la variazione congiunturale positiva dell'energia +8,1%, in calo beni di consumo (-2,4%), intermedi (-1,5%), strumentali -1%.