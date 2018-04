Fisco: via a dichiarazioni, 1 mld dati

ROMA, 10 APR - Parte la stagione delle dichiarazioni dei redditi. Dal 16 aprile si può visualizzare via web la dichiarazione precompilata. Il modello - informa l'Agenzia delle Entrate - è disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. La precompilata diventa sempre più ricca di dati, quest'anno saranno caricati quasi un miliardo di dati e, per la prima volta, ci saranno anche le spese sostenute dalle famiglie per gli asili nido. Il 730 può essere inviato e modificato dal 2 maggio, il modello ''redditi'' inviato dal 10 dello stesso mese. La massa di dati più significativa riguarda le spese sanitarie (720 milioni di dati, +4,3%), in aumento anche i dati sulle ristrutturazioni edilizie (+1,5%) i premi assicurativi (+1,6%) e i rimborsi di spese sanitarie (+20,3%). L'incremento più elevato riguarda i dati sui rimborsi di spese universitarie (+67,9%).