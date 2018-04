Su Booking 5 mln case vacanza e ville

ROMA, 10 APR - Non solo i tradizionali hotel ma anche case, ville, appartamenti, in numero sempre crescente: Booking.com annuncia di aver raggiunto i cinque milioni di "strutture alternative" agli alberghi. Il numero di queste sistemazioni è cresciuto del 27% dall'anno scorso, e a un ritmo più veloce rispetto alle tipologie di strutture tradizionali (come hotel, motel e resort) facendo rimanere Booking.com, come sottolinea lo stesso colosso in una nota, leader mondiale in questo tipo di offerta rispetto alle altre piattaforme online di viaggi. Il numero totale di strutture presenti e effettivamente prenotabili sul portale è di oltre 1 milione 600 mila strutture e 27 milioni di sistemazioni complessive in 130.000 destinazioni in 227 paesi nel mondo. In base a una ricerca condotta dallo stesso Booking.com nel 2017, in cui sono stati intervistati oltre 57.000 viaggiatori da 30 Paesi diversi, nel 2018 il 30% delle persone preferirà soggiornare in un appartamento, un residence o un aparthotel.