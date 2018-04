Borsa: Europa positiva, Milano cauta

MILANO, 10 APR - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano a metà seduta tutti in rialzo, con Francoforte che sale di un punto percentuale confermandosi la Borsa migliore della giornata e Milano (Ftse Mib +0,2%) che resta la più cauta. Con Parigi in rialzo dello 0,6% e Londra dello 0,4%, sul listino tedesco primeggia Bayer (+5% anche sul via libera degli Stati Uniti all'acquisizione della Monsanto), seguita da Continental e Bmw (+2%). In Piazza Affari sempre forte Tim (+3% sui massimi di giornata a 0,88 euro), con Stm che cresce del 2,2%. Leggera corrente di vendite invece sulle banche: Ubi cede l'1,6%, Banco Bpm l'1,4%, Bper l'1,2% e Unicredit un punto percentuale.