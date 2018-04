Poletti, appunti al mio successore

ROMA, 10 APR - Un libretto di appunti sulla sua scrivania, dove da "qualche mese" annota le cose fatte o da cambiare, le cose da tenere presente "se dovessi rifare il ministro, anche se non accadrà mai. Un libretto di appunti che consegnerò al mio successore": è questo "il passaggio di consegne" che il ministro del Lavoro uscente, Giuliano Poletti, intende fare non appena si sarà insediato il nuovo governo. A raccontarlo lo stesso ministro nel corso della presentazione del rapporto Welfare index Pmi 2018, l'iniziativa promossa da Generali Italia. "È inutile dare grandi consigli, la cosa più importante da passare è l'esperienza fatta, condensata in un appunto. Poi il mio successore lo leggerà o meno, ma la cosa più bella è trasmettere la propria esperienza", ha rimarcato Poletti.