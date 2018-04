Borsa: Wall Street positiva, Dj +1,57%

NEW YORK, 10 APR - Apertura in territorio positivo per Wall Street, rassicurata dalle parole del presidente cinese Xi Jinping che ha promesso un più facile accesso per le aziende straniere al mercato della Cina e una riduzione dei dazi sull'import di auto. Il Dow Jones sale dell'1,51% a 24.337,61 punti, il Nasdaq avanza dell'1,57% a 7.060,42 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,30% a 2.648,36 punti.