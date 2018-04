Incidenti lavoro:più controlli,ispettori

ROMA, 10 APR - "Rafforzare ulteriormente i controlli, attraverso specifiche intese con le Regioni che prevedano forme stabili di coordinamento tra le attività delle Asl e quelle in capo all'Ispettorato del lavoro ed anche attraverso l'assunzione di nuovo personale ispettivo". Così il ministero del Lavoro in una nota al termine dell'incontro sulla sicurezza, dopo gli incidenti mortali delle ultime settimane. Il potenziamento della vigilanza è indicato, quindi, come una delle "azioni concrete" da portare avanti.