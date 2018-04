Lagarde lancia allarme debito

ROMA, 11 APR - Christine Lagarde lancia l'allarme debito: quello pubblico e privato ha raggiunto a livello globale la quota record di 164.000 miliardi di dollari. Il direttore generale del Fmi osserva come il debito pubblico nelle economie avanzate e' a livelli non visti dalla Seconda Guerra Mondiale. ''Un debito elevato rende i governi, le aziende e le famiglie piu' vulnerabili a una stretta delle condizioni finanziarie'' mette in evidenza Lagarde.