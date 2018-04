Vivendi destina 19% Mediaset a 'trust'

MILANO, 11 APR - Vivendi ha trasferito al 'blind trust' Simon Fiduciaria il 19,19% (pari al 19,95% dei diritti di voto) del capitale di Mediaset. Lo rende noto l'Agcom, che aveva dato un anno di tempo al gruppo francese per scegliere tra la partecipazione in Tim e quella nella società televisiva, lasso di tempo che sarebbe scaduto il prossimo 18 aprile. Vivendi ha sottoscritto, con Simon Fiduciaria e il socio unico della stessa Ersel Sim, un 'advisory agreement' che, disciplinando in dettaglio le modalità di gestione delle azioni trasferite, stabilisce che i diritti amministrativi inerenti a tale pacchetto azionario saranno esercitati dal gestore in modo discrezionale e autonomo da Vivendi.