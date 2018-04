Ricolfi, indici indicano tensioni

ROMA, 11 APR - Lo spread dei titoli di Stato italiani rispetto al bund è rimasto sostanzialmente immutato dopo il voto, ma altri indici dicono il contrario. E neanche i conti pubblici, stando agli indici alternativi calcolati dalla Fondazione David Hume, sono in miglioramento. Lo scrive Luca Ricolfi, direttore scientifico della stessa Fondazione, in una nota in cui rileva che "l'andamento dello spread con la Germania è uno strumento di valutazione molto imperfetto, e potenzialmente fuorviante". Secondo Ricolfi, "un indice alternativo può essere costruito facendo la differenza fra i rendimenti dell'Italia e la media dei rendimenti di Spagna e Portogallo, ovvero dei due Piigs a noi più comparabili". E In questo caso la traiettoria dello spread appare molto diversa: prima nettamente discendente (miglioramento dell'Italia), poi nettamente ascendente (peggioramento).