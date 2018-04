Mps: Morelli ai soci, 2018 fondamentale

SIENA, 12 APR - Mps si è rimessa in moto. "Abbiamo raggiunto i target 2017 - dice l'ad Marco Morelli ai soci in assemblea e ora - il 2018 è l'anno più importante". Morelli punta a chiudere entro maggio il processo di cessione degli npl, un mese prima della scadenza prevista. I dati al primo trimestre, che saranno diffusi il 10 maggio, evidenziano anche "un'ottimizzazione della raccolta" dice l'ad. Mps "vanta crediti nei confronti di 13 partiti politici per complessivi 10 milioni di euro, di cui 9,7 milioni non performing", è uno dei dati che emergono. Invece i rischi da cause intentate contro la banca sono calati da 8,3 a 3,9 miliardi del 2017.