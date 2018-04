Inps:Intesa finanzia Ape,si sblocca iter

ROMA, 12 APR - Si sblocca l'iter per fare domanda per ottenere l'Ape volontaria. Intesa SanPaolo ha annunciato che finanzierà il prestito a garanzia pensionistica che permette di uscire a 63 anni dal mondo del lavoro avendo una disponibilità finanziaria in attesa della pensione. Intesa Sanpaolo - si legge in una nota - è la prima banca a finanziare le richieste di Ape dei lavoratori che, compiuti 63 anni e con un minimo di 20 anni di contributi, vogliano uscire prima dal lavoro avendo un reddito ponte fino alla pensione. Da oggi quindi si possono fare le domande sul sito Inps.