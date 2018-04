Prosegue boom vino italiano, ricavi +6%

MILANO, 12 APR - Prosegue il boom del vino italiano: l'anno scorso i ricavi delle 155 principali aziende (che coprono il 76% del settore) sono cresciuti del 6,5%, con l'export aumentato del 7,7%. Ma continua anche la ripresa del mercato interno, che non si ferma dal 2014, momento peggiore della crisi sul comparto: nel 2017 il fatturato in Italia è salito del 5,2%. Con il Vinitaly di Verona alle porte, lo afferma la ricerca dell'Area studi di Mediobanca sul settore, che annuncia anche un forte ottimismo per il 2018. Secondo le interviste condotte, le aspettative di vendita per quest'anno restano positive: il 93% delle società esaminate prevede di non subire un calo dei ricavi, mentre solo il 7% vede una flessione. Inoltre investire nel vino quotato in Borsa resta un ottimo affare: la capitalizzazione dei titoli che compongono l'indice di settore mondiale è aumentata del 12,2% tra marzo 2017 e marzo 2018, mentre dal gennaio 2001 l'indice 'total return' (comprensivo dei dividendi) è cresciuto di ben il 719%.