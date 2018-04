Germania: inflazione confermata a +1,5%

ROMA, 13 APR - In Germania, l'inflazione per il mese di marzo viene confermata a +1,5% su base annua e a +0,4% rispetto al mese precedente. E' la lettura finale dell'indice armonizzato agli standard Ue. Lo comunica l'Ufficio federale di statistica. Anche su base non armonizzata i dati sono stati confermati. L'indice nazionale è aumentato dello 0,4% rispetto a febbraio e dell'1,6% su anno.