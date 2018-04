Cgil: Slc, due libri per nuova tessera

TREVISO, 13 APR - Chi porterà un nuovo iscritto alla Slc Cgil, la categoria dei lavoratori della comunicazione, di Treviso avrà in omaggio un libro a scelta fra un catalogo di 4 mila titoli e lo stesso bonus varrà per il tesserato new entry. E' l'iniziativa per incentivare le adesioni lanciata dalla rappresentanza sindacale in collaborazione con un polo librario di Villorba (Treviso). Dall'inizio di aprile sono già 20 le nuove iscrizioni registrate negli elenchi della categoria che annovera circa 950 dipendenti iscritti tra grafici e cartai, lavoratori e lavoratrici dell'informazione, del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, delle telecomunicazioni, delle poste e dello spettacolo. "Il mondo dei libri - ha rilevato il segretario, Nicola Atalmi - è, anche per affinità con il settore che rappresentiamo, un naturale e imprescindibile punto di riferimento per la nostra categoria. Si legge per piacere, per conoscere, per informarsi e formarsi, ma anche, per legittima difesa".