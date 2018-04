Borsa:Europa frena con calo Wall Street

MILANO, 13 APR - Le Borse europee subiscono una brusca frenata dopo che Wall Street è passata in terreno negativo. I mercati guardano alle decisioni sulla Siria ed alla riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu convocata per oggi pomeriggio. L'indice d'area Stoxx 600 è sulla parità (+0,05%). Milano avanza dello 0,2%, Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,1%, Londra è sulla parità. A Piazza Affari Azimut continua a cedere il 3%, dopo i risultati deludenti sulla raccolta di marzo. In negativo anche Stm e Italgas che cedono l'1,2%. Tim cede l'1,2%, con l'azienda alle prese con lo scontro tra Elliott e Vivendi sulla governance. Mps gira in negativo e cede lo 0,7% mentre Carige è sulla parità. Le altre banche tengono ma riducono i rialzi. Il Creval avanza del 3%, Intesa dello 0,9% e Bper dello 0,5%.