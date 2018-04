Borsa: Milano si sgonfia con Europa

MILANO, 13 APR - La Borsa di Milano (+0,11%) si sgonfia nel finale con gli altri listini europei dopo il cambio di marcia di Wall Street girata in terreno negativo. I mercati guardano anche allo stallo per l'escalation in Siria. Il rendimento del Btp si attesa all'1,79% e lo spread con il Bund a 128 punti base. L'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,2325 a Londra. A Piazza Affari in calo Azimut (-3,3%), all'indomani dei conti deludenti sulla raccolta di marzo. Giù anche Tim (-1,4%), alle prese con lo scontro tra il fondo Elliott e Vivendi sulla governance della società. In ordine sparso le banche con Carige che cede l'1,2%, Mps lo 0,7% e Unicredit lo 0,2%. In positivo il Creval (+2,6%), Intesa (+0,5%), Bper e Fineco (+0,4%). In positivo Fca (+0,3%) mentre Ferrari è sulla parità, nel giorno delle assemblee svoltasi ad Amsterdam. In rialzo Cnh (+0,9%), in scia con la decisione di Volkswagen di scorporare la divisione camion che, secondo gli analisti di Intermonte, sta rendendo più appetibili i titoli del settore.