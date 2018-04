Tim:Shareholder V.sostiene Elliot con 1%

MILANO 14 APR - Shareholder Value Management "ha una partecipazione in Tim dell'1%" sul capitale ordinario "con l'intenzione di supportare proattivamente l'azione di Elliott. SVM sta valutando attentamente l'opportunità di aumentare la propria partecipazione in Tim ad oltre il 2%". Lo ha comunicato con una nota l'asset management tedesco. Shareholder Value Management è un fondo attivista tedesco con un patrimonio di 3 miliardi di euro in attività di gestione/advisory. Il Fondo crede che "lo stato attuale di Telecom rappresenti una carenza da parte del mercato nel suo complesso nell'infondere le migliori pratiche di governance adottate a livello internazionale". Le proposte di Elliott sono "non solo nel migliore interesse del mercato, ma anche decisamente necessarie per assicurare che qualsiasi futura creazione di valore in Tim sia distribuita equamente tra tutti gli azionisti".