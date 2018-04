Elezioni Rls Fca Melfi: ha vinto la Fiom

POTENZA, 14 APR - La Fiom Cgil - che da dieci anni non partecipava alle elezioni - è il primo sindacato nel rinnovo della Rls (Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza) nello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fca. Secondo quanto reso noto dalle organizzazioni sindacali, la Fiom (31,6%) ha ottenuto tre rappresentanti, due sono andati alla Uilm (26,2%) e alla Fismic (22,5%) e uno alla Fim (16,6%). In un comunicato la Fiom Cgil ha evidenziato che "il voto di oggi rappresenta una svolta storica sia per la salute e la sicurezza dello stabilimento sia per il suo futuro produttivo e occupazionale. La Fiom Cgil è e sarà affianco ai lavoratori, affinché siano rispettati, oltre alla loro salute e sicurezza, tutti i loro diritti e il principio di democrazia e di rappresentanza".