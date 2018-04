Borsa Milano tiene con Exor, giù Moncler

MILANO, 16 APR - I primi scambi confermano l'avvio marginalmente positivo per Piazza Affari, dove si respira un clima cauto con l'Europa: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1% con Stm e Exor che sono i titoli migliori in rialzo poco meno di un punto percentuale. Stabili le banche, qualche vendita su Eni (-0,4%) che accusa la debolezza del prezzo del petrolio, Tenaris (-0,8%) e soprattutto Moncler, in calo dell'1%.