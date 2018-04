Borse europee piatte attendono Usa

MILANO, 16 APR - Prosegue senza spunti la prima seduta di settimana delle Borse europee, che - dopo gli effetti minori del temuto per l'intervento Usa in Siria - attendono le trimestrali delle società statunitensi, oltre ai dati macroeconomici del primo pomeriggio. Francoforte resta la migliore in rialzo dello 0,3%, con Londra ancora piatta (-0,05%). Calcolati in ritardo molti indici borsistici a Parigi, Bruxelles, Amsterdam e Lisbona, con il Cac francese che comunque sale dello 0,1%. In leggero rialzo anche Piazza Affari (Ftse Mib +0,1%) con Stm che sale dell'1,8%, Ubi dell'1,3% e anche Tim ha ripreso a salire, con una crescita di un punto percentuale a 0,85 euro. Vendite su Moncler nel giorno dell'assemblea (-2%) mentre Saipem cede un punto percentuale.