Incentivi capitale per eco-investimenti

ROMA, 16 APR - Valutare a livello europeo "un trattamento prudenziale ad hoc" che abbassi i requisiti di capitale per le banche che fanno investimenti 'green'. È quanto chiede il direttore generale della Banca e d'Italia Salvatore Rossi secondo il quale di fronte ai rischi del cambiamento climatico e ai conseguenti ingenti investimenti che occorreranno per ridurre le emissioni di gas serra nei prossimi anni, "il sistema finanziario deve essere ripensato per poter indirizzare anche capitali privati verso questi investimenti. Vanno stabiliti precisi incentivi".