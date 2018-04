Borsa: Europa incerta, Milano piatta

MILANO, 16 APR - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano a metà giornata senza una direzione precisa: Londra cede lo 0,4% sulla debolezza di diversi gruppi delle materie prime che pagano il calo del petrolio, mentre tutti gli altri listini si muovono di poche frazioni sopra la parità. A Milano l'indice Ftse Mib sale dello 0,2%: gli operatori appaiono in attesa soprattutto dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti, con i primi che saranno diffusi nel primissimo pomeriggio. In Piazza Affari, in particolare, bene Stm (+2%), seguita da Ubi (+1,3%) e Unipol che sale di un punto percentuale. Deboli Saipem (-1%) e Tenaris (-0,9%), anch'essi appesantiti dalle quotazioni del greggio.