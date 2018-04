Bank of America: +34% utile a 6,5mld dlr

ROMA, 16 APR - Bank of America chiude il primo trimestre con profitti in crescita del 34%. L'utile netto è salito a 6,49 miliardi di dollari da 4,84 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione ha segnato un rialzo a 62 cent da 45 cent precedente. I ricavi sono aumentati del 4% a 23,28 miliardi.