Fca, ruotano operai Mirafiori-Grugliasco

TORINO, 16 APR - Fca prevede un percorso di rotazione di un migliaio di lavoratori da Mirafiori al polo di Grugliasco in vista dell'imminente scadenza degli ammortizzatori nello storico stabilimento torinese. È quanto è emerso tra l'azienda e Fim, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri. Sono previsti anche percorsi formativi di riqualificazione per i lavoratori con ridotte capacità lavorative (oltre 300 secondo stime sindacali). I sindacati hanno chiesto anche a Fca di valutare percorsi di mobilità volontaria finalizzata principalmente alla pensione. L'azienda ha dato disponibilità a valutare le richieste sindacali e un nuovo incontro è stato fissato per il 26 aprile.