Borse Asia in calo con tensioni su Siria

MILANO, 17 APR - Le tensioni sulla Siria, con la minaccia di nuove sanzioni di Usa alla Russia, e quelle sui dazi fra Stati Uniti e Cina pesano sui mercati asiatici, che sono in terreno negativo. In rosso i listini cinesi, nonostante i dati positivi sulla crescita del Paese dove, nel primo trimestre, il Pil è salito oltre le attese. La Borsa di Shanghai perde lo 0,7% a 3088 punti e quella di Shenzhen lascia sul terreno l'1,54% a 1796 punti. Sulla stessa linea Hong Kong, che cede lo 0,1% a 30282 punti. Male pure Seul, in perdita dello 0,13% a 2454 punti. Tokyo ha terminato la seduta sulla parità (+0,06% a quota 21.847 punti). Sul fronte dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro poco sotto quota 107, e sulla moneta unica a un livello di 132,60. Piatta anche Sidney, a 5934 punti. I futures indicano invece un'apertura tendenzialmente positiva per i mercati europei. Fra i dati attesi in giornata, quelli sull'inflazione in Italia a marzo e quelli sulla produzione industriale e sulle scrote di petrolio in America.