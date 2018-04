Protocollo intesa Inail-FederlegnoArredo

MILANO, 18 APR - Inail e FederlegnoArredo hanno sottoscritto oggi a Milano, nell'ambito della 57ma edizione del Salone del Mobile, un protocollo d'intesa per proseguire la loro collaborazione per la prevenzione sui luoghi di lavoro. Secondo il presidente dell'Inail Massimo De Felice si tratta di "un accordo per la qualità in un settore strategico". "È un settore - ha aggiunto il presidente Inail in una nota - che l'Istituto segue con particolare attenzione, come testimonia la scelta di inserire nel Bando Isi 2017 un asse di finanziamento da 10 milioni di euro per il miglioramento dei livelli di sicurezza nelle micro e piccole imprese che operano nei settori del legno e della ceramica". In base ai dati Inail, aggiornati al novembre 2017, nel settore della lavorazione del legno l'indice di frequenza degli infortuni, che misura il rapporto tra infortuni indennizzati e numero dei lavoratori esposti per mille addetti, è pari a 28,9, superiore al valore medio del complesso dei settori economici, pari a 18,8.