Fmi:a Italia serve risanamento credibile

NEW YORK, 18 APR - La "priorità per l'Italia dovrebbe essere l'avvio di un risanamento di bilancio credibile e ambizioso per incanalare il debito in una traiettoria di calo". Lo afferma il Fmi, secondo il quale l'Italia può seguire diverse vie per raggiungere l'obiettivo, ovvero può "aumentare le spese di capitale, spostare la tassazione verso i ricchi e le proprietà e ampliare la base imponibile".