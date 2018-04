Todini, su pmi e finanza donne al passo

MILANO, 18 APR - "Uno dei problemi" delle pmi "è la volontà di mantenere familiari le aziende, invece bisogna raccontare all'imprenditore che aprirsi alla finanza non significa spogliarsi dell'azienda, ma farla crescere. Ci sono settori in cui c'è ancora molta reticenza". Lo ha detto la presidente del Comitato Leonardo, Luisa Todini, a margine di un evento organizzato a Piazza Affari per presentare la partnership con Elite di Borsa Italiana. Poi, portando come esempio il settore vitivinicolo, "le donne gestiscono il 30% delle aziende - ha detto Todini - e hanno la capacità di andare oltre ed essere lungimiranti anche dal punto di visto finanziario". Infine, commentando la partnership presentata oggi: "Elite è una fucina di idee - ha spiegato Todini - e il Comitato Leonardo lo aiuta a fare scouting".