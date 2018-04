Inail: al via Bando ISI 2017 da 249 mln

ROMA, 19 APR - Prende il via oggi la prima fase della procedura di assegnazione dei 249.406.358 euro di incentivi a fondo perduto, suddivisi in cinque assi di finanziamento in base ai destinatari, del Bando Isi 2017, ottava edizione dell'intervento che dal 2010 ha visto l'Inail stanziare 1,8 miliardi per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. "In questi otto anni - spiega in una nota il presidente dell'Istituto, Massimo De Felice - il Bando Isi si è rivelato uno strumento di importanza strategica per innescare circuiti virtuosi nel tessuto produttivo italiano, contribuendo alla realizzazione di importanti interventi in materia di prevenzione, volti a ridurre il costo umano ed economico che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno per i singoli lavoratori, per le imprese e per lo stato sociale in generale".