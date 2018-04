Petrolio: in calo a 68,09 dollari

ROMA, 20 APR - Quotazioni del petrolio in calo mosse in attesa del vertice odierno dell'Opec in Arabia saudita. I contratti sul greggio Wti con scadenza a maggio passano di mano a 68,09 dollari (68,29 dollari ieri sera a New York). Il Brent, cede 18 centesimi e , passa di mano a 78,60 dollari.