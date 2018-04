Tim: Elliott in Tribunale per ricorsi

MILANO, 20 APR - Anche Elliott si è presentata oggi in tribunale, rappresentata dai suoi legali tra cui Sergio Erede, e chiede di costituirsi come parte nel procedimento relativo ai ricorso presentato da Tim e Vivendi contro la decisione dei sindaci di inserire all'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile. L'udienza è al via, a porte chiuse, davanti al giudice Elena Riva Crugnola che come primo passo dovrà decidere se accogliere la richiesta del fondo americano.