Opec manterrà tagli produzione greggio

ROMA, 20 APR - L'Opec sarebbe orientato a non fornire alcuna nuova raccomandazione sulla produzione di petrolio e a non cambiare gli obiettivi: nessun taglio alla produzione in vista, dunque, almeno fino alla fine del 2018 nonostante il balzo del greggio ai massimi di tre anni intorno ai 70 dollari al barile. E' quello che scrive l'agenzia Bloomberg citando persone a conoscenza del dossier al termine del meeting a Jeddah, in Arabia saudita, fra i membri del cartello e la Russia. Non cambia nemmeno la media a cinque anni come misura delle scorte, e l'Algeria avrebbe proposto di ospitare un nuovo meeting a settembre. Secondo il ministro saudita Khalid Al-Falih, i tagli dovrebbero continuare per riportare gli investimenti e nel petrolio e la produzione di gas a livelli sufficienti.