Funivia Leitner firmata Swarovski

BOLZANO, 20 APR - Le cabine del nuovo impianto trifune di Leinter ropeways a Zermatt saranno impreziosite da cristalli Swarovski. Leitner, in collaborazione con Swarovski, ha realizzato per Zermatt Bergbahnen AG un prodotto davvero unico, unendo le più innovative tecnologie del settore e il rinomato design Pininfarina alla lucentezza dei cristalli e ottenendo forme ed effetti inusitati. Dal prossimo autunno sul Matterhorn glacier ride, la nuovissima funivia sul Piccolo Cervino, sarà possibile vedere l'incredibile risultato della collaborazione: le cabine del nuovo impianto 3S, il più alto al mondo, saranno infatti ancora più lussuose, impreziosite da luccicanti cristalli Swarovski della linea "Crystal Rocks". La prima cabina "vestita" di cristallo è stata presentata in occasione di "Mountain Planet", la fiera mondiale della pianificazione e dell'industria della montagna, a Grenoble.