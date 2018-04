Nel trimestre +1% traffico Autostrade

ROMA, 20 APR - Il traffico sulla rete di Autostrade per l'Italia nel primo trimestre 2018 è cresciuto di circa l'+1% rispetto allo stesso periodo del 2017, in calo rispetto ai dati delle prime settimane dell'anno precedentemente divulgati, per effetto delle due settimane di forti nevicate (19 - 25 febbraio e 26 febbraio- 4 marzo). Lo ha detto l'a.d. di Atlantia Giovanni Castellucci durante l'assemblea degli azionisti. Sulla rete autostradale delle concessionarie estere del Gruppo, nel primo trimestre il traffico mostra complessivamente un incremento del +3,8%, rispetto allo stesso periodo del 2017. Infine, gli scali aeroportuali del gruppo registrano nel primo trimestre una crescita dei passeggeri dell'1,8% per Aeroporti di Roma e del 10,1% per Aéroports de la Côte d'Azur. "Riteniamo che nei prossimi anni possiamo continuare a far crescer la politica dei nostri dividendi. Riteniamo che un 10% di crescita sia un tasso sostenibile a partire da oggi" ha aggiunto Castellucci.