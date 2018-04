Occupazione:Italia penultima Ue,al 62,3%

BRUXELLES, 20 APR - L'Italia è penultima in Ue per il livello di occupazione, con il 62,3% nel 2017 nella fascia tra i 20 e i 64 anni. Fa peggio solo la Grecia con il 57,8%. Lo si legge nei dati Eurostat riferiti al 2017. L'Italia è anche il penultimo Paese in Ue per donne occupate (con il 52,5%). Resta molto ampio il divario tra l'occupazione degli uomini e delle donne con l'Italia che registra 19,8 punti di differenza, lo scarto peggiore dopo Malta. Mentre l'occupazione complessiva è cresciuta in Europa di 1,1 punti percentuali (arrivando al 72,2% nella fascia di età considerata) in Italia è avanzata solo di 0,7 punti rispetto al 2016, molto meno degli altri Paesi in fondo alla classifica (+1,6 punti rispettivamente per la Grecia e la Spagna). E' cresciuta nel nostro Paese in modo significativo l'occupazione delle persone tra i 55 e i 64 anni con il passaggio dal 50,3% al 52,2% in linea con l'andamento complessivo e in avvicinamento con la media Ue per la fascia più anziana al lavoro (57,1%).