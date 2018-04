Anas celebra 90 anni,roadshow da Trieste

TRIESTE, 20 APR - Parte oggi da Trieste il roadshow "Congiunzioni" di Anas, un viaggio che attraverserà l'Italia da Nord a Sud, passando per le Isole, ripercorrendo i 90 anni di storia di Anas. "L'obiettivo è lavorare alla costruzione del futuro senza mai dimenticare da dove veniamo", ha sottolineato l'ad di Anas (Gruppo Fs Italiane) Gianni Vittorio Armani inaugurando questa mattina la prima tappa in piazza Verdi a Trieste, a bordo di un truck di ultima generazione Scania. "Abbiamo scelto di partire proprio da Trieste, terra di confine che fa da ponte con l'Europa ed è simbolo di quella mobilità integrata, funzionale e sicura che vogliamo consegnare al paese", ha spiegato Armani, ritenendo l'obiettivo "raggiungibile grazie al nuovo assetto industriale legato all'ingresso nel Gruppo FS che ci consente di presentarci come player europeo delle infrastrutture in grado di accrescere gli standard di qualità, efficienza e sicurezza della rete stradale nazionale". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Polizia di Stato.